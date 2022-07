El “blue” en $ 338: récord para la brecha cambiaria

En medio de una tensión cambiaria y a la espera de definiciones en el Gobierno, el dólar “blue” llegó a cotizar a $ 350, aunque luego retrocedió para cerrar la semana en $ 338 por unidad. El Banco Central compró dólares por primera vez en la semana y terminó con un saldo positivo de U$S 45 millones. Así, las reservas internacionales finalizaron en U$S 39.714 millones. Durante este mes el dólar informal acumula un alza de $ 100 (39% de aumento) por lejos su mayor avance mensual en el año. En el mercado mayorista, la moneda norteamericana suma 20 centavos, a $ 129,78, por lo cual la brecha cambiaria entre esa cotización oficial y el paralelo se ubica cerca de 162%, el mayor nivel en 40 años. Las medidas oficiales no lograron calmar la turbulencia que afecta desde hace varios días al mercado cambiario, que se refleja principalmente en la disparada del dólar paralelo y de las cotizaciones financieras.