Tras los incidentes, Hugo Moyano señaló a una “mafia” que busca “adueñarse del club”

"Bebote Álvarez no pudo participar de las elecciones porque no tenía las cosas que corresponde. Ayer había gente de él, pero él no sé, está escondido. Esos tipos son guapos pero abajo de la cama. Están constantemente amenazando. Por supuesto que vamos a llamar a elecciones. Lo que pasó es todo un tema político. En la tabla no estamos bien, pero no está como cuando lo agarramos nosotros que estaba en la B, ¿dónde estaban estos en ese momento? El club está en órden. Cuando asumimos había millones en deudas, pero son todas mentiras las que se dicen. ¿Quién no tiene dificultades hoy? Los jugadores están al día, es todo verso", completó.