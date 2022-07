Baño públicos: una asignatura pendiente

Segundo buey. Tampoco hay que hacerse eco de las versiones según las cuales los dólares encontrados en el basural provienen de una trama de corrupción kirchnerista. Es falso, como lo demuestran estos tres datos. Los billetes estaban en una bolsa y no en un bolso; la bolsa estaba en un armario, y se sabe que los armarios como resguardo de valor fueron prohibidos por Néstor desde el caso Felisa Miceli. Finalmente, se trata, como mucho, de 75.000 dólares, y no hay antecedentes de operaciones de la dinastía por sumas tan insignificantes. Lo único sospechoso es que el primero en encontrar los billetes fue un tal Báez. ¡Báez! Pero le pregunté a Aníbal Fernández (esta vez no me desmientas, please) y me dijo que es un homónimo.