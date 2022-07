“La causa no se trabajaba por la feria judicial”

“Zelaya nos puso al tanto de que la causa no se estaba trabajando por la feria y que el pedido de medidas por parte de la Protex no había llegado. Dijo que por eso aún no se había ordenado ningún allanamiento. Luego nos prometió que se iba a avanzar con la causa. Tengamos en cuenta que hoy termina la feria judicial”, destacó Laguna, y estimó que pronto se ordenaría un allanamiento. “Seguramente ahora tendrá más celeridad la investigación”, agregó.