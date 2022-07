Explotación sexual en Tucumán: SusanaTrimarco exige que se allane un departamento

“Hace mucho que no venía en persona a estas situaciones. Lo hago ahora porque hay personas mayores que ya denunciaron esto hace tiempo y que ayer me pararon en la calle llorando porque todo seguía igual. Les expliqué que ya habíamos hecho presentaciones en el Juzgado Federal. La Protex había solicitado allanamientos para el 6 de junio pero hasta la fecha no ocurrieron”, reprochó ante la cámara de LG Play la directora de la entidad que lucha contra la trata de personas.