Qué hay para hacer este viernes en Tucumán

RXT es una banda de músicos tucumanos creada a principios de año para rendir homenaje al rock pop de Roxette, desde sus primeras composiciones hasta su carrera íntegra, jalonada con grandes éxitos como “The look”, “Joyride”, “Listen to your heart”, “Spending my time” y “It must have been love”, entre otros que sonarán esta noche, en el show homenaje que tendrá lugar desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). El grupo está integrado por Germán Herrero Heinecke, Ashley Matheus, Johnny Legón, Jorge Rodríguez, Esteban Cruz, Sergio Zurita y Florencia Naranjo, quienes recrean fielmente la apariencia física los artistas suecos originales.