“Acá quizás tenga más chances de llegar a Primera”, la premonitoria declaración de Maestro Puch en 2019

En ese entonces y con 15 años, Maestro Puch era el goleador del torneo de inferiores de AFA en Séptima División con 11 tantos. “Estoy muy contento. Estar primero entre los goleadores no es para cualquiera”, contaba. Venía de hacerle tres goles a River y se había generado una situación anecdótica. “No me llevé la pelota porque los de utilería no me dejaron”, se reía. Claro, en el fútbol profesional se volvió un hábito regalarle la pelota al autor de tres goles, pero en inferiores y con las pelotas contadas es otra la historia. Ayer, aunque hizo sólo uno (pudo haber hecho su segundo minutos después), también hubiese merecido el presente.