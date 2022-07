Sorteo de 600 casas: cuál es la razón por la que podrías haber sido excluido del padrón

"Ese es el motivo por el cual algunas personas dicen 'yo antes estaba en el padrón, y 'ahora no estoy'. Puede ocurrir que el nivel de ingresos de esa persona sobrepase el máximo o no alcance el mínimo. En el caso de estas 600 viviendas, esos son los requisitos desde el punto de vista de los ingresos. Aquellas personas que están dentro del nivel de ingresos y no aparecen en el padrón, pueden actualizar los datos a través de la página web, y en el caso de que sean personas que por algún motivo no pueden utilizar internet, se pueden llegar por el IPV (Muñecas al 400)", remarcó Córdoba.