Nadie se confía en San Martín

En ese sentido, el mediocampista consideró que no hay una deuda al no ganar fuera de la provincia. “No lo creo. No tenemos una continuidad de muy buenos partidos, eso pasa. Conseguimos muchos puntos y por algo somos los escoltas de Belgrano”, indicó. El planteo de Larralde es válido. De hecho el “Santo” cayó en un sólo partido de visitante, pero pierde solvencia al ver que el “Pirata” está a 10 puntos y que la última victoria fuera de casa fue en mayo ante Sacachispas. Así que ante Atlanta, lo dicen los protagonistas, no está permitido confiarse.