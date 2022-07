Cartas de Lectores III: Precio del azúcar

Siempre resulta de interés para el sector cañero cómo evolucionan los precios de la bolsa de 50 kg del azúcar blanco “A” (mercado interno), porque hace al sistema de pago por la coparticipación del azúcar producido. Tomamos la estadística actualizada del Cactu por ser la más seria -a mi juicio- y nos dice lo siguiente: al 13 de julio, el precio promedio de la bolsa alcanzaba $ 5.155 con IVA incluido y entrega ingenio. Observamos una recuperación paulatina. A un valor dólar Banco Nación de $ 135, serían U$S 38,18 la bolsa. En el contexto internacional el azúcar refinado (Contrato 5 de Londres) cotizaba (en bruto) a U$S 588,4/t o sea U$S 4.358,5/bolsa, mientras el azúcar crudo (Contrato 11 de New York) estaba en U$S 412,04/t es decir $ 3.052,15 bolsa. El blanco “A” está por arriba de aquellos. Con el equilibrio etanol/azúcar pasan cosas interesantes. Tomando el precio actual (con IVA) de $ 97,48, de una bolsa de 50 kg Se pueden obtener 29,3 litros del etanol anhidro bío con los coeficientes 1,645 y 0,964 por la deshidratación, lo cual serían $ 2.856,16. Por eso quizás no hay entusiasmo en el sector cañero por la coparticipación con el alcohol. Pero si hacemos la comparación con el precio del etanol de maíz al día de hoy, las cosas cambian. Este producto vale $121,89 el litro con IVA, que resultarían $ 3.571,4/bolsa, muy superior al de caña. Todo el arco político y empresarial tendría que reaccionar (ver en LA GACETA, nota del suscripto el 16/07).