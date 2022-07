Paula Chaves se emocionó al entrevistar al motoquero que la ayudó con su hija en la autopista

“Logramos llegar a la clínica, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada, pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije que me quedaba mi hijo atrás, que lo baje a upa y me lo lleve para adentro”, explicó Chaves y siguió: “y ahí apareció Nahui con Baltazar a upa, que me dijo ‘me dejaste con un tipo con casco, mamá'. De corazón, gracias. Gracias por arriesgar tu vida por ir a contramano”.