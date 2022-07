Carta de Lectores II: Salve, Argentina

El pueblo que no ejerce su libertad, su dignidad y su soberanía está condenado para siempre a seguir repitiendo la misma historia. A ser un pueblo sin valores, sin principios, sin firmes convicciones, puede abandonarse en la desesperanza de no creer que es posible construir un futuro mejor. Por ello, como pueblo libre, digno y soberano, en un solo corazón, en una sola voz, diremos: ¡Salve, Argentina! Saldremos del letargo, de la resignación y de las quejas estériles y nos involucraremos y asumiremos el compromiso como protagonismo cívico y ciudadano en lo público, que es lo que nos permitirá que pueda emerger de una vez una “renovada política partidaria” que priorice, y que sobre todo internalice que la política partidaria bien entendida es por sobre todo servicio. No es para servirse de ella y/ o para usarla como una herramienta para lograr fines espurios y acumular poder.