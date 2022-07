Rugby Championship: el debut de Los Pumas ante Australia, en menos de tres semanas

La serie contra Escocia fue solo el aperitivo antes de la etapa más intensa del calendario 2022 para Los Pumas. En menos de tres semanas, el sábado 6 de agosto, recibirán a Australia en Mendoza, por la primera fecha del Rugby Championship. Una semana más tarde, el seleccionado argentino volverá a enfrentar a los Wallabies en San Juan. A la dificultad de base que implica enfrentar a Australia, se le suma la presión con la que llegan los oceánicos luego de perder de local la serie contra Inglaterra.

Esa misma presión es la que tienen los All Black, luego de caer dos veces seguidas en su propia casa frente a Irlanda, nuevo número 1 del ranking. Desde 1998 que Nueva Zelanda no perdía dos partidos internacionales seguidos. La derrota en la serie dejó contra las cuerdas al head coach Ian Foster, que podría despedido antes del Championship a juzgar por la dureza del comunicado emitido por la Unión neozelandesa. A Los Pumas les tocará visitar a los All Blacks el 27 de agosto en Hamilton y el 3 de septiembre en Christchurch.

Finalmente llegará la serie con los Springboks, con un partido de local y otro de visitante. El 17 de septiembre se verán las caras en Vélez y la revancha será el sábado 24 en Durban.

El cierre de año será con la gira por Europa, en la que Argentina visitará a Inglaterra (6/11), Gales (12/11) y nuevamente Escocia (19/11).