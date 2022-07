Relato de mi asalto

En voz baja este hombre me habló. Me dijo que no grite, que no haga nada y me pedía la plata, mientras que me apoyaba algo en la sien. Yo lo sentí como una punta, una navaja tal vez. Ya de pie caminé hasta donde guardaba el efectivo, y en ese corto trayecto le sentí su aliento a droga, y debo señalar que fue un olor que me quedó atorado en la garganta durante varias horas; supongo que eran mis sentidos intentando recopilar todo detalle, posible teniendo en cuenta que tengo discapacidad visual.