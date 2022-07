Las apps que necesitás para renovar tus fotos

Volver a ver en movimiento a nuestros seres queridos que ya no están ahora es posible. “Deep Nostalgia”, del sitio español “My Heritage”, lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Sólo tenés que descargar la app de My Heritage (gratis, disponible para Android y iOS). Una vez en tu celular, tenés que cargar en la app la fotografía del rostro que querés animar. Con inteligencia artificial, My Heritage le mejora la calidad a la imagen y le brinda movimiento. Todas las fotos se animan a partir de una gran base de datos del sitio, que cuenta con vídeos reales de personas moviéndose. La inteligencia artificial elige el movimiento que más se asemeje a la pose de la fotografía que el usuario sube, y la “revive” con gestos en el cuello, en la sonrisa y en los ojos. También puede hacerse desde una computadora, ingresando a www.myheritage.es/deep-nostalgia.