Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Fresh Prince está de regreso, aunque las risas dejan paso a una versión dramática de la amada comedia de situación de los años 90 The Fresh Prince of Bel-Air. Ambientada en la actualidad, lanza al recién llegado Jabari Banks al estrellato como Will, el cual (como el original) se muda desde el oeste de Filadelfia a la casa de sus tíos en Bel-Air, Los Ángeles. Los retos a los que se enfrenta en este nuevo mundo, muy diferente al único que ha conocido, pasan factura al joven. La serie es cruda, dramática, actual y llena de peligros, con una trama ligeramente similar a la original en su premisa base y en los nombres de los personajes, pero nada más.