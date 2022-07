Cartas de Lectores III: nuevo puente peatonal

El 7 de julio se inauguró el puente peatonal en Mate de Luna al 2.100, con un gran festejo por parte de la Municipalidad. Es lamentable que los juegos para niños no hayan sido colocados nuevamente en la zona. Eran un sano espacio de recreación, muy usados por ellos. También es de esperar que el espacio verde -césped y árboles- sean mantenidos adecuadamente y en forma permanente, sobre todo lo que concierne a riego. Que no se repita lo sucedido en las platabandas a la altura de Amador Lucero al 200, 300 y 400: allí no hubo mantenimiento, el césped se deterioró; en las pérgolas no prosperaron las enredaderas que pusieron y no hay ni un árbol... Un desastre esas cuadras. El verano tucumano, con altas temperaturas, necesita más árboles y menos cemento. En caso de que las obras no estén aún concluidas, sería oportuno hacer una aclaración pública, para tener la esperanza de que puedan verse algún día terminadas. Creo que es mejor para el bien común: menos festejos y más acciones concretas a la vista.