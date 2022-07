Vidal: "Este Gobierno siempre busca culpables en lugar de ofrecer respuestas"

La ex gobernadora bonaerense habló, además, de Cristina Kirchner y sostuvo que no le sorprende su "silencio". "No me sorprende su silencio. Cada vez que la cosa se pone difícil, se calla. Desde Cromañón para acá, pasó siempre. Igual que en la tragedia de Once y durante la pandemia, cuando solo salió a hablar de sus causas judiciales".