Un tiempo para cada cosa

Una persona que, como Marta, agobiada por los quehaceres diarios no tuviera tiempo para Dios, para los suyos, para su descanso físico y espiritual, acabará no teniendo tiempo para nada ni para nadie, ni siquiera para hacer bien ese trabajo que tanto le absorbe. Haría muchas cosas, sin duda y por un tiempo, pero no haría lo más importante. Esto es lo que Jesús le da a entender. Esto nos pone en alerta. No podemos enloquecernos frente a la gravedad de la situación; por el contrario hemos de volver a lo esencial para vivir la crisis desde una perspectiva distinta.