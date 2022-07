Una aplicación gratis para seguir “la ruta de la Milanga”

Casi no hay un tucumano “en el exilio” que no sueñe con volver a casa y dedicarle “a ella” la primera cita gastronómica; y mucha gente de otras provincias siente que, más que por las empanadas, la gastronomía verdaderamente tucumana se define por “él” sánguche. Y no preparado de cualquier modo, claro, sino tal y como lo describe en su imperdible monólogo Miguel Martín...