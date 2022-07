Rodríguez Larreta, sobre Alberto Fernández: "lo veo fuera de la realidad"

Por último, Larreta reiteró que no llegaría a acuerdos con el kirchnerismo. “No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo nunca me pondría de acuerdo con el kirchnerismo. Eso incluye a todo el gobierno. Sergio Massa es parte del gobierno, con Sergio Massa no. Alberto no, Cristina no. La Cámpora, tampoco”, sentenció.