Estudian la mutación de un gen que causa obesidad

“En la obesidad común, denominada poligénica, hay un componente genético, pero está principalmente determinada por factores ambientales, sedentarismo, ingesta de comida chatarra con poco valor nutricional y altas calorías: come más y gana peso. En cambio, lo que nosotros investigamos es una forma de obesidad que no es común. Esta forma se denomina obesidad monogénica; en ella no incide el ambiente y el componente genético es altísimo”, explicó Di Rocco.