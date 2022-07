Quiso sacarse una selfie y cayó en el cráter del volcán Vesubio

El hombre, cuyo nombre no fue revelado, habría utilizado un camino que no estaba autorizado para llegar a la cima del Monte Vesubio, ubicado a 1.281 metros. El portavoz de la policía italiana indicó que el joven habría utilizado esta alternativa porque las entradas para visitar el volcán estaban agotadas. De esta manera, el turista estadounidense habría llegado al lado opuesto del cráter, donde no se permiten visitantes.