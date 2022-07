“No ganaremos sin unidad”

Consultado si lo mismo se aplica a nivel local, Mansilla dijo no tener dudas de que tampoco se impondrán en Tucumán si no van unidos a las urnas. “Ganamos por 20.000 votos en la última elección”, advirtió. Al ser interrogado de qué depende la unidad, si de Osvaldo Jaldo o de Juan Manzur, dijo: “depende de la coherencia que tienen los dirigentes que conducen el espacio. Creo que Manzur y Jaldo son los referentes más importantes que tenemos. Manzur, al ser el gran elector del destino del PJ, en la próxima elección no se va a equivocar”. “Como dirigente, pienso que la única fórmula que nos garantiza ganar la elección es la fórmula de Jaldo-Manzur, no tengo dudas”, resaltó el parlamentario. A su vez, marcó que pueden haber quedado asperezas por la interna de 2021, pero que “mientras sean abajo, no hay problema”.