El puente “mellizo” del parque sigue bloqueado y en malas condiciones

La cuestión en la Benjamín Aráoz es que hay un puente en desuso -el mellizo- y otro que, según estudiantes que transitan por ahí a diario, genera algún recelo. “Cuando no hay gente en las calles me parece peligroso, no sé quién puede estar escondido ahí”, sostuvo Lourdes Núñez, joven que esperaba con su amiga, Belén Vigiani, en la parada de colectivos frente a Filosofía y Letras. Ambas consideraron que la falta de iluminación es un gran motivo para no usar el puente. “Cuando lo inauguraron trataron de abusar de una chica ahí arriba, fue a la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro”, relataron.