Jornada de documentales en el Espacio Incaa

“En particular, ese enfrentamiento es una de las tantas historias que rondan en el conocimiento popular pero que por ahí no tiene un relato claro. Alguna vez me lo contó mi padre y me había impactado. Muchos años, después trabajando en LA GACETA, vi que era posible reconstruirlo a través de las coberturas periodísticas y las fotos, y eso volvió a impactante. La reconstrucción de hechos de nuestro pasado permite comprender la dimensión de las situaciones actuales. Este informe periodístico expone los hechos en base a los documentos y testimonios de la época deja en manos de la audiencia su análisis y comparaciones con el presente”, describe el realizador.