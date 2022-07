Tres cortes y tres semicortes traban la circulación en el centro

“No me perjudica en nada, vengo en bicicleta así que no tengo problemas”, dijo Julio Nóblega, vecino que observaba el trabajo de los empleados municipales en la Laprida. “Cuando esto esté terminado los vehículos van a pasar de a uno. Si con la calle de antes ya había embotellamiento, ahora habrá mucho más”, agregó. Por su parte, el corte en Virgen de la Merced afecta en gran medida a Camila Graneros, encargada de un local de la zona. “Nos corta todo el flujo de gente. Tuve que hablar con la dueña del local y pedirle que espere unos días así le pagamos el alquiler. Como la gente no viene, estamos perjudicados”, contó. “Hay días que no se los ve (a los obreros), pero por lo general vienen muy seguido y sí los veo trabajar. El corte no influye tanto en mi trabajo y las ventas, además el arreglo que están haciendo era necesario; están colocando cañería nueva”, dijo Manuel Díaz, de un local de la General Paz.