Los fondistas, por la corona

Slew Of Valid regresó de Buenos Aires para intentar recuperar el camino del éxito, ese que lo mantuvo invicto en sus tres primeras actuaciones en el hipódromo tucumano. El pupilo del stud “María Isabel” no cumplió con las expectativas en ”las luces”, donde compitió en tres oportunidades, logrando un segundo, un cuarto y un quinto. En Tucumán no corre desde el 31 de octubre del año pasado, día en el que perdió el invicto al llegar séptimo de Milione en el clásico “Rumbo al Batalla”.