Cartas de lectores IV: Boca Juniors

Desde pequeño, cuando mi padre me contó que su primer trabajo como electricista fue en el barrio de La Boca, recién descendido del barco que lo trajo de su Italia natal, soy simpatizante de su institución deportiva y aunque no soy un experto en lo futbolístico, siento la necesidad de expresar mi profundo desagrado por la manera como la dirigencia actual trató a Sebastián Battaglia en la situación que le tocó vivir, por todos conocida. Considero que a pesar de tratarse de un deporte totalmente mercantilizado, no deja de ser necesaria una interrelación humana entre sus actores lo más honesta e íntegra posible en pos del bien de un deporte que suscita tanta pasión y emotividad a sus innumerables adeptos. Por ello es que me siento muy enojado con ese “consejo” liderado por el dirigente del mate eterno y muy solidario con lo mejor que mostró el equipo de fútbol en los últimos diez meses: su técnico Battaglia y algunos de sus jugadores como Rossi, Fabra, Isquierdoz, Villa y Zeballos entre otros.