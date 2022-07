Video: el tucumano Mauricio Lastra conquistó a Ricardo Montaner en La Voz

Ricardo Montaner se dio vuelta al inicio de la canción. Si bien Soledad, Mau y Ricky y Lali no lo hicieron, destacaron la particular voz del tucumano y hasta se animaron a aconsejarle a su nuevo coach qué estilos podrían trabajar. "No descartaría alguna canción de tipo cuarteto", recomendó la folclorista. Los hermanos Montaner, por su parte, sugirieron que exploren la bachata. "Amo Tucumán", le dijo Ricardo al darle la bienvenida. Mauricio Lastra se mostró muy agradecido y dispuesto a enfrentar el próximo desafío.