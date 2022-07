“Hay que leer poesía para acercarse al ideal de Justicia”

Croxatto sostiene que existe una imperiosa necesidad de elevar el nivel de los abogados públicos de Argentina, y fundamenta su aserción de forma clara: “la Procuración del Tesoro es el estudio jurídico de Argentina, si los abogados que integran ese estudio no están bien formados no hacen bien su trabajo y se pierden juicios. Cuando ese estudio es la Argentina, ese dinero lo perdemos todos, lo pierde el país. En la medida en que levantemos el piso de formación de los abogados, eso en el mediano y largo plazo va a ser beneficioso para Argentina porque no va a ser tan fácil ganarle juicios al país y sacarle recursos al Estado argentino, que es de todos”.