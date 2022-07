Nuevo llamado a la responsabilidad frente a la covid

En las últimas semanas, el aumento de casos de covid-19 en Asia, Europa y Estados Unidos ha puesto en alerta una vez más a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo advirtió que la pandemia no llegó a su fin y que las nuevas subvariantes de la ómicron son más contagiosas y por ello los números crecen de manera cuantiosa. La epidemióloga y jefa técnica del organismo, María Van Kerkhove, dijo que “estamos jugando con fuego al dejar que este virus circule a niveles tan intensos. Las muertes a nivel mundial están en un nivel similar al de marzo de 2020”.

La foto de Argentina es algo diferente, mejor a la de otras regiones. Esto no implica que estemos totalmente ajenos al contexto mundial. La cuarta ola de contagios de covid-19 atraviesa al país y comienza a sentirse de manera más pronunciada también en Tucumán. El Ministerio de Salud provincial viene advirtiendo sobre un cambio gradual de la cantidad de ciudadanos enfermos. En lo que va de julio, de acuerdo con los partes oficiales publicados por esa cartera, los positivos sumaron más de 2.600 en total, entre 200 y 300 por día. De acuerdo con esos registros, el aumento comenzó lentamente hacia fines de mayo (al comienzo de ese mes había entre 20 y 30 diarios). La tendencia es similar en la mayoría de las provincias. “Estamos atravesando una cuarta ola. No tenemos ninguna restricción, solo pedidos (para la población), como usar el barbijo e inmunizarse. Quiero agradecer a la comunidad porque sabemos que hay una gran cantidad de personas que se cuidan y se vacunan. Eso hace que podamos mantener estas libertades en todas las actividades en una provincia densamente poblada”, graficó el ministro local Luis Medina Ruiz. El médico subrayó especialmente que el impacto es distinto a los brotes anteriores gracias al avance de la vacunación. El funcionario puntualizó en dos aspectos clave: no crecieron significativamente ni la demanda de camas en las terapias intensivas ni los fallecimientos de infectados.

En cuanto a la campaña de inmunización, el Siprosa lleva aplicadas más de 3 millones de dosis y Tucumán está entre los primeros distritos en cuanto al avance. A más de dos años del comienzo de la pandemia, los esfuerzos del personal de salud no han cesado. De hecho, inclusive durante el feriado del 9 de Julio, aniversario de la Declaración de la Independencia, se desarrollaron operativos de vacunación.

La semana pasada, en la última reunión del Consejo Federal de Salud la ministra Carla Vizzotti explicó que la clave para mantener la situación relativamente estable es efectivamente la vacunación, porque se están suministrando los segundos refuerzos y se está alcanzando a la población desde los tres años. Adelantó, además, que se trabaja para poder ampliar más ese universo. Descartó, también, que se analicen aplicar restricciones por el momento.

La toma de conciencia y el involucramiento de la ciudadanía son fundamentales para no pasar mayores sobresaltos; para que la realidad no sea más complicada y para evitar limitaciones a la vida cotidiana. Sucede que el avance de las nuevas variantes, el relajamiento de las medidas de cuidado y el frío (los ambientes suelen estar más cerrados) puede generar que haya aún más casos que los que ya se están registrando. Con la llegada de las vacaciones de invierno, convocaron especialmente a resguardar a los más chicos aprovechando el tiempo libre para completar las vacunas; evitando los espacios cerrados y las aglomeraciones e insistiendo en el uso del barbijo y el lavado de manos. Una vez más la responsabilidad colectiva tendrá que ser la protagonista, para estar acorde a los progresos y esfuerzos del sistema de salud.