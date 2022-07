Rodríguez Larreta, a dirigentes del PRO locales: "Ellos no pueden seguir gobernando Tucumán"

Por último, el referente del PRO en el ámbito nacional pidió unidad y ampliación. “Lo que tenemos no nos alcanza para ganar, y no nos alcanza para transformar este país. Se necesita una transformación profunda. Eso requiere un apoyo político amplio. Por eso es importante cada diputado más que ayuda a sacar las leyes necesarias para transformar el país. Si creen que sirve que venga a apoyar, lo haré; pero si estamos convencidos de que vamos a ganar. No hay derrotas honrosas. No me quieran explicar que hicimos bien las cosas porque metimos dos concejales más”, arengó.