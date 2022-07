Referentes de la oposición proponen flexibilización laboral y cuentas ordenadas

“La segunda cosa mala que hacemos es barrer al sector privado, a los comerciantes, a los empresarios, a los industirales. La Argentina debería ser denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por fomentar la esclavitud impositiva. Los que estamos en blanco en la Argentina somos esclavos del Estado. Aunque no nos demos cuenta, trabajamos siete meses de 12 para pagar los impuestos. Los países que prosperan no hacen esto. Aquí gobiernan los que creen que no hay límites para recaudar impuestos y que consecuentemente no hay límite para gastar: es un delirio. No hay manera de prosperar si al sector eficiente que tenemos en la economía, que es el privado, lo barremos con impuestos”, sentenció.