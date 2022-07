¿Qué nos pasa?

No se puede pretender distribuir riqueza si antes no la generamos. No pueden generar ni distribuir riquezas los corruptos, porque la indebida apropiación es siempre para ellos. No se puede emitir sin consecuencias porque sino habríamos descubierto el sueño de los alquimistas y la piedra filosofal sería la irresponsable e ilimitada emisión, lo que permitiría un enriquecimiento infinito y la automática innecesaridad de los impuestos. No puede seguir existiendo un Estado que aplasta, como tampoco es concebible la desaparición del mismo, como lo están pregonando impensados anarquistas.