Expectativas por el acueducto de Vipos

En la audiencia se plantearon, no obstante, dos inquietudes de los vecinos de Vipos, zona proveedora del líquido que no sólo no está beneficiada directamente -se les promete que se les construirá otro pozo- sino que temen que el nuevo acueducto pueda agravar sus problemas de agua. Esa fue una de sus inquietudes y se les aseguró que las previsiones técnicas indican que eso no ocurrirá, al tiempo que se añadió que no se agravaría la crisis de riego y que antes bien podría haber mejoras en ese sentido, si además se obtiene otro proyecto específico de obra de riego para productores. La otra cuestión que plantearon fue que este proyecto parece elaborado a partir de datos de fines de los años 60 y la respuesta fue ambigua. Por un lado les dijeron que la falta de datos es frecuente en la provincia y que en un año Recursos Hídricos tendría nuevas mediciones, y por otro que la Sociedad Aguas de Tucumán “tiene cabal conocimiento de los ciclos que tiene el río”.