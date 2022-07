Alegría por la fecha patria y críticas a la política

Cada 9 de julio se vive un clima de fiesta y celebración. Ayer al mediodía, vecinos y turistas disfrutaron del feriado a pleno sol. “Cuánto me alegro por esta gente (por los vendedores de los puestos), después de haber estado tanto tiempo parados por la pandemia es bueno que se hagan estas cosas, donde uno puede salir, disfrutar y vender bien”, sostuvo Malena Aráoz. “Hoy es un día lindo, me encanta. Me hubiera gustado estar cerca del Presidente y de toda la celebración, pero de todas maneras disfruto”, agregó. Por su parte, Alicia Romero, habló sobre lo que significan los festejos para la sociedad y la patria: “cuando perdamos esto no existiremos como patria ni como país. Esto es patria; cuando te vestís de celeste y blanco y salís a festejar”.