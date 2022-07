Una unión que fue posible hace 206 años y que ahora pareciera muy difícil de lograr

Me tengo que remontar a la época que mi papá me llevaba a los desfiles. Me compraban ropa nueva incluso para estrenar ese día. Era un día de fiesta en mi casa y lo recibo así, yo todavía tengo esos acordes dentro mío. En este momento, estoy tan asustada que no te puedo hablar de una significación real, me parece todo tan cosmético. Cosmético desde el lugar donde se llevan a cabo los actos con un propósito, no desde el real significado sino desde la posible repercusión política. Estoy afligida por cómo están las cosas. Estoy conmocionada por los acontecimientos y en este momento tomo con cautela la celebración, o sea, me duele en este momento lo que está pasando porque lo estoy sufriendo en carne propia. Veo cómo está aconteciendo la disminución de nuestro bienestar y lo veo en mis hijos también. Somos una familia de artistas, entonces esto realmente me afecta. A esta altura de mi vida, no puedo dejar de estar preocupada. He usado la palabra cosmética porque es como poner un poco de maquillaje a lo que está pasando. Tantos años esperando... a mí me afligen la tristeza o la desazón de mis hijos, eso me parte en cuatro. Esto es dolor porque quiero que ellos tengan un futuro más allá de lo que de lo que el hacer de su madre pudo conseguir entonces eso me preocupa. Los que hemos marcado a nuestros hijos con alguna veta artística y no te estoy hablando de gente artista que no se ha esmerado en prepararse, lo que he tenido lo he puesto en la educación de ellos y en la preparación como artistas. Tengo un hijo que es un excelente tenor, preparado con la mejor maestra que pudo haber encontrado no solamente en Tucumán sino en este radio nuestro amplio. Tengo otra, hija que se ha preparado incluso en la Juilliard School Te estoy hablando de hijos con una gran preparación y un gran talento; otro, matemático, y que en este momento están pensando, viendo a ver cómo ingresan a un espacio donde me donde se reconozca su trabajo como debe ser, para tener un pasar digno.