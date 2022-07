Esas (grandes) caídas

Las caídas simultáneas de Boca y de River en octavos de la Libertadores fueron un mazazo inesperado. No sólo para ellos, sino también para un fútbol argentino que, cada vez más, pierde competitividad ante Brasil, poder dominante en la región. El vecino tiene más ordenada su economía (tampoco precisa mucho para hacerlo). Tiene un campeonato Brasileirao más jerarquizado de sólo veinte clubes y mucho más dinero de la TV. Y tiene también una configuración de sus clubes que admite Sociedades Anónimas y dineros masivos. Los críticos del sistema brasileño advierten sin embargo que esos mismos clubes que hoy contratan a técnicos y jugadores que llegan de Europa son los que más deuda tienen. Y que si se va el mecenas, o si los ingresos no son los previstos por un fiasco deportivo, entonces el club queda desnudo. Como sea, Brasil gana 5-3 a Argentina en los ocho clasificados a cuartos de final de la Libertadores (no hay equipos de otros países). La cifra marca cierta paridad. Pero allí están los siete goles de Flamengo en la última fecha, los cinco de Palmeiras. Y Arturo Vidal, Hulk, Diego Costa y varios otros nombres que permiten afirmar que la diferencia es mucho mayor que ese 5-3.