El árbitro francés, casi un argentino más

Invitada por los encargados del arbitraje UAR, la terna brindó en los días previos al test match una charla para referís locales en el club Tiro Federal. “Me gusta la vida de club. Los clubes son lugares donde se pueden vivir grandes experiencias, y son importantes en cualquier ciudad. Esto pasa aquí, en Francia, en Nueva Zelanda o en cualquier parte”, aseguró Raynal, haciendo gala de un impecable castellano, al punto de no haber necesitado traductor para encabezar la charla. “Sucede que vivo al sur de Francia, a solo una hora y media en coche de Barcelona. Por eso hablo un poco de español”, explica. De todos modos, esa no es su única conexión con nuestro idioma. Ya en sus tiempos como junior de Perpignan le había tocado compartir charlas con Rimas Álvarez, ex segunda línea de Los Pumas y jugador de ese club en el Top 14, quien lo introdujo en argentinidades como el consumo de fernet y el cuarteto de Rodrigo. De hecho, los asistentes a la charla terminaron a los aplausos luego de que se animara a entonar “La Mano de Dios”.