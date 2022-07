Rugby internacional: Escocia devolvió el golpe

Hasta ahí, las noticias eran buenas: dentro de todo, Los Pumas se habían mostrado firmes y disciplinados en la marca. El tema es que, al igual que en Jujuy, tuvieron un primer cuarto de hora fatal en el complemento. El Cardo percutió con los forwards, con paciencia y orden, hasta encontrar las primeras grietas por el centro de la cancha. Por ahí se coló primero Mark Bennet y poco después lo hizo Ross Thompson. Dos cachetazos sucesivos que despertaron el orgullo Puma, aunque sería solo el comienzo de lo que se puede titular como “la tarde de los casi-try”: porque con más actitud que claridad y precisión (hubo varios errores no forzados, o forzados por el apuro de descontar), los dirigidos por Michael Cheika trataron de entrarle a la firme defensa azul, y cuando lo hicieron, fallaron en la puntada final. Primero fue un try de Guido Petti anulado por pase forward; luego fue un casi-try por knock-on de Santiago Carreras (de buen partido, se lo ve más asentado como apertura). También tuvo su chance Agustín Creevy, que no llegó a apoyar en el ingoal, y cerca del final lo tuvo Emiliano Boffelli, pero también se le escapó la ovalada justo antes de apoyar. ¿Cuántos puntos pudieron ser? Como mínimo 20 y como máximo 28. ¿Cuántos fueron? Cero. Ni el try del honor. Pero bueno, al menos Domingo Miotti volvió a vestir la camiseta Puma.