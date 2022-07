Vivir el sueño del padre, abrazar juntos la guitarreada

“Había sido gerente en empresas, y me quedé sin trabajo allá por el 99. Ya era un hombre grande y no conseguía trabajo. Había tocado el bombo toda mi vida y lo desarmaba, lo arreglaba, lo investigaba. Un amigo me pidió que le arreglara el bombo, y le pedí que me pagara porque estaba muerto de hambre. Cuando lo vino a retirar me trajo tres bombos más. Decidí mantener esta ocupación mientras seguía buscando trabajo. Pero lo provisorio se hizo definitivo, y con mucho éxito. Luthier me queda grande, yo soy un hacedor de bombos. Tengo bombos en todo el mundo: Rusia, Dinamarca, Alemania, Francia... Hice el primer bombo que entró en la Filarmónica de París como instrumento exótico -relata Carlos Valdez Toledo-. Me reinventé más de una vez: he diseñado un método alfanumérico cifrado para enseñar a tocar el bombo, que es lo que me ha ayudado a comer durante muchos años. Si mi madre viviera no podría creer que he vivido del bombo”.