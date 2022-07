Llega Caras Extrañas, pero con viejos conocidos del rock nacional

“Yo digo que el músico que trabaja de músico no es lo mismo que el que lleva la pasión en su formato musical o en lo que se desempeñe musicalmente -señaló a la prensa-. Si no está la pasión de siempre, el fuego ese, yo creo que se va apagando. Lo bueno es estar en banda y pasarla bien donde estés, aunque haya 10 personas, 1.000, 10.000 o en una sala, es pasarla bien y de ahí es de donde empiezan a salir cosas. Cuando un proyecto como estos se transforma en una SRL, ya no es lo mismo. Así que jamás dejamos que caiga en eso y todo se hace con mucha pasión”.