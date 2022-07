Nahuel Briones y los amores truncos

“Los géneros son una fantasía”, afirma categórico Nahuel Briones, y abunda: “una cosa es la ciencia pura y dura y otra distinta es todo lo que abarca el concepto mujer u hombre en la sociedad, lo que esperamos que haga un tipo o lo que suponemos que hace una mujer”.

El cantautor se presentará esta noche, desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con un amplio recorrido por sus temas.

“Si me sincero y me conecto con la fantasía que más me identifica me siento representado por el no binarismo, es muchísimo más amplio, inabarcable, liberador, me gusta más. Pero la realidad es que tampoco me importa tanto. Es como cuando te preguntan ‘qué estilo hacés?’; prefiero invertir el tiempo en hacer más música. Hay algo que es más poderoso que uno: si un género musical y su pseudofilosofía te marca fuerte, vas a querer hacer eso. Pasó con la cultura rock, con el pop, con el trap. Y pasa también con el fanatismo: no es tan sano pero cuando sentís que formás parte de algo vivís una experiencia de comunidad muy rica. El fútbol de Diego Maradona, el peronismo y Los Redondos son los exponentes más grandes de ese tipo de fenómeno en el país”, sentencia.

Como artista independiente, que recorre en sus canciones el bolero, el tango y sobre todo pop y rock, reconoce que es “un poco agotador y estresante tener que afrontar todo, pero es bueno que nadie te exija nada; poder dedicarme al arte me parece alucinante y ridículo, poder vivir del arte, para el arte y dentro del arte es una experiencia tan loca que te bancás momentos de no tener un mango”.

“La mira de la industria está mucho puesta en los géneros urbanos; el pop pasó un poco de moda, como tantas veces antes, y sería imposible pensarlo muerto -aclara-. Hay bandas y artistas muy buenos haciendo pop en la Argentina, especialmente en Mendoza. Tiene esa cosa hermosa de la vergüenza ajena; si no la sentís, no es pop”.

Briones reivindica interactuar con otros artistas antes que con otros cantantes, y así surgen sus proyectos con ilustradores, diseñadores, videastas y productores: “los cantantes estamos un poco sobrevalorados, no somos tan divertidos. Valoro mucho cuando escucho a alguien y encuentro una forma personal y propia de producir, de presentar su arte, que no esté (tan) mediado por las modas y el mercado, como Juan Ibarlucía, Marina Fages, Ignacia, Rudo, Sato Valiente. Este es un país enorme, con una cultura gigante y demasiado diversa. Admiro a muchos compositores uruguayos: Leo Maslíah, Fernando Cabrera, Jaime Roos, Jorge Lazaroff...”.

Luego de cuatro años de su última producción, en agosto lanzará nuevo disco. “Tiene más temas de amor que los anteriores. Le canto al amor trunco principalmente, al que no fue, al que salió mal, al que duele en el cuerpo. Es un poco injusto de mi parte pero es la temática sobre la que más se escribió, es algo que te toma por completo, pero hay otras temáticas bellas de abordar: lo no dicho, la vergüenza, los secretos, las miserias personales”, concluye.