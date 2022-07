Mundial de Hockey: todo depende de ellas

Las canadienses perdieron en los dos primeros juegos (1-4 ante España y 2-3 frente a Corea del Sur, equipos que juegan desde las 16.30), así que sí: tienen que ir a buscar el triunfo. “Se puede dar un partido cerrado al principio. Ellas tienen que ganar sí o sí para tratar de clasificarse, se van a cerrar mucho e intentarán salir de contra”, vaticinó el técnico de 53 años. Por estas horas, además de diagramar la estrategia más acertada, el cuerpo técnico sigue con atención la evolución de Victoria Sauze Valdez. La fractura en el pulgar derecho, según las placas que le realizaron en los últimos días, sigue sanando pero, de no ser necesario, no se exigirá a la ex jugadora de Tucumán Rugby. “Vicky” estará en el banco y el entrenador decidirá en el transcurso del partido si jugará algunos minutos.