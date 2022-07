Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Es la historia de Roger Ailes, fallecido hace dos años, que extiende sus tentáculos hasta gran parte de la realidad sociopolítica actual, y no sólo en lo referente a los movimientos #MeToo y Time’s Up. En julio de 2016, la presentadora de Fox News Gretchen Carlson acusó a su jefe Ailes de acoso sexual, propiciando su renuncia al puesto de director ejecutivo de la cadena. Ailes, a quien da vida en la producción un irreconocible Russell Crowe, no sólo era una personalidad de gran poder dentro de los mass media estadounidenses, estando al cargo de Fox News desde su nombramiento a manos del propio Rupert Murdoch en 1996. También destacó como asesor político para los principales candidatos del Partido Republicano.