Una lesión podría dejar a Nadal afuera de las semifinales de Wimbledon

El español se tomó un tiempo médico contra Fritz y dijo que tuvo que ajustar su juego para seguir en cancha. "He pensado que no sería capaz de acabar el partido. Es cierto que tanto mi padre como mi hermana me pedían que lo dejara, pero la energía de la pista me ha ayudado. No es fácil retirarse de unos cuartos de Wimbledon", lamentó. (Reuters)