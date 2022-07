Los ocho accesorios fundamentales para mejorar la vida sexual según Alessandra Rampolla

5- Un vibrador muy particular: Snail Vibe, es un vibrador particular “en forma de caracol, tiene una parte para penetrar vaginalmente y vibrar internamente. A la vez, tiene una cabecilla que se mantiene todo el tiempo vibrando contra el clítoris”. Según Alessandra, “otros modelos no han tenido esa facilidad. Y, además, la parte que penetra no es fija, se puede manejar para que haga el movimiento de entrar y salir de la vagina mientras el clítoris tiene su vibración intacta. Es muy explosivo, distinto visualmente, no es tradicional ni fálico”.