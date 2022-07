Escuela de Enfermería de la UNT: 86 egresados recibieron sus diplomas

Finalmente, el decano de Medicina aseguró que ver el producto del esfuerzo universitario, que es legarle a la sociedad profesionales bien formados, es muy satisfactorio. "Como mensaje les diría, tanto a estudiantes como a ingresantes, lo mismo que les digo a los estudiantes de Medicina: si no les duele el dolor del otro, no se metan en esto. No tengo dudas de que a los enfermeros realmente les duele el dolor del otro, y por eso han elegido esta profesión", aseguró.