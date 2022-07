Primero nos cuidemos, después nos indignemos

La crónica es del 6 de julio de 2021, hace exactamente un año. Y viene a mostrar los cambios que se produjeron en estos 365 días que pasaron desde entonces. Ayer se registraron 370 casos, pero no hubo fallecidos. Y lo más importante, no hay aumentos en las internaciones, un número que llegó a poner en jaque tanto al sistema público como al privado en el peor momento de la pandemia. Todos estos datos tienen un denominador común: la eficacia de las vacunas. Y sobre eso no debería ya, a esta altura, haber discusión; sirven y salvan vidas.